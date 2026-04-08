В Ростове продают заброшенную базу отдыха на левом берегу за 58 млн рублей

Администрация донской столицы выставила на торги неиспользуемую базу отдыха. Соответствующее распоряжение выпустил Департамент имущественно-земельных отношений города. Информация о лоте опубликована на портале ГИС Торги.
В состав имущества входит земельный участок площадью более 5 тысяч квадратных метров, предназначенный для размещения базы отдыха, а также двухэтажное кирпичное здание 1996 года постройки площадью 468 квадратных метров. Комплекс расположен по адресу: Левобережная, 82.
Участок не относится к особо охраняемым территориям, объектам культурного наследия или зонам регулирования городской застройки. Внешних фотографий объекта в карточке лота нет, представлен лишь план строения. Согласно онлайн-картам, территория скрыта за высоким синим забором.
Стартовая стоимость лота составляет 58 миллионов рублей, из которых 48,8 миллиона приходятся на землю и 9,2 миллиона — на здание.
Заявки на участие принимаются до 27 апреля 2026 года, сами торги назначены на 5 мая. Шаг аукциона — 2,9 миллиона рублей, а задаток для участников — 5,8 миллиона.