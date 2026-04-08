Порядка 60 КамАЗов мусора вывезли из Свердловского района Красноярска с начала года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года на территории Свердловского района ликвидировали 103 стихийные свалки и вывезли 950 кубометров мусора. Это примерно 63 КамАЗа стандартного объема 15 кубометров.

Для проведения работ администрация района заключила муниципальный контракт с подрядной организацией на сумму 13,5 млн рублей. Уборка проводилась на улицах Александра Матросова, Алеши Тимошенкова, Лесопильщиков, Электриков, 60 лет Октября, Свердловской, в переулке Медицинском и на Красрабе. Также работы велись в гаражных массивах, тупиках и на пустырях.

Большинство точек для уборки выявили сотрудники администрации во время объездов. Информация также поступала от жителей через соцсети, чат главы города и на открытых встречах. Задания на вывоз мусора формировались ежедневно, подчеркивают в мэрии.

«При ликвидации стихийных свалок, прежде всего, обращаем внимание на частный сектор и территорию вблизи многоквартирных домов. В 2026 году планируем установить камеры видеонаблюдения для выявления и привлечения к административной ответственности нарушителей, выбрасывающих мусор в неположенных местах», — рассказала руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.

Добавим, что за нарушение правил обращения с отходами и создание несанкционированных свалок предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — до 400 тыс. рублей.

