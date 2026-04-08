В Красноярском крае трудоустроены лишь 62% демобилизованных участников СВО

В Красноярском крае работу после демобилизации нашли лишь 62% участников СВО. Эта цифра была озвучена на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания региона.
Решение проблемы предлагает законопроект, инициатором которого выступила прокуратура края. Документ предполагает обязанность работодателей при численности сотрудников более 100 человек выделять квоту в 1% для трудоустройства участников СВО. Компании, которые будут соблюдать это требование, получат господдержку на возмещение затрат. За невыполнение требований грозит ответственность.
В ходе обсуждения Александр Ратахин призвал коллег внимательно отнестись к трудностям, которые будут возникать при реализации закона. Вера Оськина уточнила про имеющийся у других субъектов опыт подобных инициатив. Илья Зайцев пояснил: анализ показывает, что у регионов различные подходы к работодателям, но говорить о накопленном опыте не приходится, все в начале пути. Работа над законопроектом продолжится, между чтениями планируется провести консультации с крупными работодателями региона.
Также на комитете во втором чтении депутаты поддержали законопроект о предоставлении работодателям субсидий из краевого бюджета при трудоустройстве граждан, испытывающих сложности с поиском работы, в том числе участников СВО.
Руководитель профильного комитета парламента Илья Зайцев отметил: «Наша основная задача, чтобы ребята, которые выполнили свой долг и вернулись домой, были включены в активную жизнь. Край будет активно помогать, компенсируя бизнесу часть расходов на трудоустройство. Решается вопрос об исключении из потенциальных работодателей вредных производств. Будем говорить и о необходимом переобучении за счет средств краевого бюджета или работодателя. Подходить к этому вопросу формально нельзя, ребятам нужно обеспечить возможности для профессиональной реализации, сделать все, чтобы они нашли себя в мирной жизни».