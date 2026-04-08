ПВО ночью уничтожила 73 украинских беспилотника

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 73 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 20.00 7 апреля до 07.00 8 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.