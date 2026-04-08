Эксперт Раилко предположил, что семья Усольцевых могла стать жертвой браконьеров

Семья Усольцевых, пропавшая в прошлом году в тайге Красноярского края, могла стать жертвой браконьеров. Такое мнение в среду, 8 апреля, выразил экс-спасатель, альпинист Юрий Раилко, участвовавший в их поисках.
— Если это несчастный случай — то есть шанс найти их тела, а если криминал, то нет. Если криминал, — то может быть, попали под браконьеров, и их кого-нибудь случайно ранили или убили, остальных добили как свидетелей. Браконьеры хорошо следы прячут, там даже следов не остается, — добавил эксперт.
Раилко также подчеркнул, что поиски пропавших были одними из самых широкомасштабных. Несмотря на это, следов Усольцевых так и не удалось обнаружить, передает ТАСС.
До этого сын пропавшей вместе с семьей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что примет участие в поисках матери, как только они возобновятся.
Депутат Законодательного собрания региона Алексей Кулеш, в свою очередь, сообщил, что пропавшую семью снова начнут искать в начале мая. Парламентарий также планирует принять участие в поисковых мероприятиях.