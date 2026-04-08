Госдеп подтвердил освобождение похищенной в Ираке журналистки из США Киттлсон

Госсекретарь США Марко Рубио официально объявил, что американская журналистка Шелли Киттлсон, которую недавно похитили в Ираке, теперь на свободе. Он разместил об этом сообщение в своей соцсети X.
«Я рад сообщить об освобождении американской журналистки Шелли Киттлсон, похищенной недавно членами “Катаиб Хезболлах”, — говорится в публикации.
Рубио также отметил, что американские власти сейчас занимаются тем, чтобы она могла безопасно покинуть территорию Ирака. Ранее о своем решении освободить Киттлсон заявили сами представители «Катаиб Хезболлах».
Журналистка с американским гражданством пропала 31 марта в центре Багдада. Это произошло недалеко от отеля, где она проживала. Шелли Киттлсон много лет работала в иракской столице и писала в основном о местных вооруженных группировках, отношениях между США и Ираком, а также о вопросах безопасности в регионе. После исчезновения Госдепартамент подтвердил факт ее похищения.
Отдельно стало известно, что президент США Дональд Трамп не стал объяснять свои слова об угрозе гибели цивилизации Ирана. Такой вопрос ему задал журналист телеканала NBC News в случае, если Исламское государство не выполнит условия американского ультиматума. Трамп лишь ответил представителю прессы, что тому придется самому во всем разобраться.