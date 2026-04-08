Госдеп подтвердил освобождение похищенной в Ираке журналистки из США Киттлсон

Журналистка с американским гражданством пропала 31 марта в центре Багдада. Это произошло недалеко от отеля, где она проживала. Шелли Киттлсон много лет работала в иракской столице и писала в основном о местных вооруженных группировках, отношениях между США и Ираком, а также о вопросах безопасности в регионе. После исчезновения Госдепартамент подтвердил факт ее похищения.