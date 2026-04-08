Стало известно, сколько ландшафтных пожаров произошло в Башкирии

С начала 2026 года в республике произошло 16 загораний сухой травы на общей площади более 24 га.
«Количество очагов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 59, — отметили в МЧС по Башкирии. — За сутки новых загораний сухой растительности не зарегистрировано».
Как ранее сообщал Башинформ, Башкирия в усиленном режиме готовится к пожароопасному сезону. По прогнозам, с мая по сентябрь в большинстве районов республики ожидается высокий, местами чрезвычайный класс пожарной опасности.