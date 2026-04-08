В Хабаровском районе увековечили память двух офицеров Росгвардии

На территории отдельного отряда специального назначения «Тайфун» Восточного округа Росгвардии прошла торжественная церемония открытия мемориальных досок. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», памятные знаки установили на доме, где в разное время проживали Герой Российской Федерации (посмертно) Максим Концов и кавалер ордена Мужества (посмертно) старший лейтенант Сергей Зуйков.
Оба спецназовца погибли при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, проявив исключительное мужество и самоотверженность.
Церемонию посетили почетные гости, в числе которых командующий Восточным округом войск национальной гвардии Российской федерации генерал-лейтенант Александр Решетников, вдовы погибших героев, настоятель храма святого Георгия Победоносца отец Сергий, который провел поминальный молебен, личный состав отряда «Тайфун», для которых Максим Концов и Сергей Зуйков были не просто сослуживцами, а боевыми товарищами и примером для подражания.
— Максим и Сергей — это воплощение силы и мужества, отваги и бесстрашия, они являются примером беззаветного служения Отечеству, преданности делу и образу жизни спецназа. Память о них навсегда останется в наших сердцах, а их подвиг — ориентиром для молодого поколения защитников Родины, — отметил Александр Решетников.
Почетные гости и военнослужащие Росгвардии почтили память погибших минутой молчания. К мемориальным доскам возложили красные гвоздики — традиционный символ воинской памяти и славы, знак глубокого уважения и благодарности за подвиг.