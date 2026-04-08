Экс-министр тарифной политики Красноярского края арестован на два месяца

Бывший руководитель министерства тарифной политики Красноярского края в рамках расследования уголовного дела о крупной взятке арестован до 5 июня 2026 года. Суд принял аргументы следователей о том, что в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье об особо тяжком преступлении, он может скрыться от правоохранителей или воспрепятствовать расследованию. Напомним, экс-чиновника обвиняют в получении 5 млн рублей за содействие коммерческой фирме. В его доме и на рабочем месте прошли обыски, изъяты вещи и документы. Работа над уголовным делом продолжается.