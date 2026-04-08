Федеральные выплаты ко Дню Победы получат 76 ветеранов войны из Прикамья

В Пермском крае проживают более 3 тыс. ветеранов и лиц, приравненных к ним. Из них 191 человек перешагнул 100-летний рубеж, еще 160 отметят вековой юбилей в этом году.
Ко Дню Победы за счет федерального бюджета получат выплаты по 10 тыс. руб. 76 ветеранов прошедшей войны. Региональные выплаты по 5 тыс. руб. предоставят более 2,5 тыс. человек. В их число войдут пермяки, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла.
В Пермском крае 100% нуждающихся ветеранов обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по льготным рецептам. Для них проводится мониторинг доступности лекарств.
Медучреждения региона оказали специализированную помощь 2 211 ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан, из 727 человек — в краевом клиническом госпитале для ветеранов войн. Плановое лечение в условиях дневных стационаров прошли 1 412 человек.
В регионе ведут работу по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. В 2025 году благоустроенным жильем обеспечили жителя Пермского округа, а также трех вдов участников войны из Кунгурского, Оханского и Бардымского округов. За сет бюджетных средств произвели ремонт 40 ветеранам войны, жителям Блокадного Ленинграда и труженикам тыла из 15 муниципалитетов Прикамья.