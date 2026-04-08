Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 8 апреля

Отключения света в Ростове на 8 апреля запланированы в десятках домов, без ресурса останутся сотни людей. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в течение среды не будет света.
С 9:00 до 18:00 отключения ресурса запланированы:
— улица Пескова, 17П, 17 Т, 17/5, 17А, 17 Г, 17О, 17У;
— проспект Стачки, 257А, 312/1, 259, 302−306, 298;
— садоводческое товарищество «Садовод-Любитель»;
— садоводческое некоммерческое товарищество «Мечта».
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Солидарности, 1−125 и 2−114;
— переулок Норильский, 14−28;
— улица Детская, 1−79 и 2−72;
— переулок Рационализаторский, 31−53, 24−40, 49;
— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— проспект 40 лет Победы, 65/13, 65/15, 69/1, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 73/12, 73/13, 73/14;
— улица Еременко, 66/8, 66/9, 60/11, 60/13, 66/10, 60ж, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/3, 89а;
— улица Малиновского, 70а, 70/1, 72.
С 9:00 до 16:00 отключения света ждут несколько домов:
— проспект Кировский, 73/197, 75, 116, 126;
— улица Филимоновская, 241/122, 229−233, 186−196;
— улица Лермонтовская, 181−197, 118−134;
— улица Тельмана, 99−113, 98−100;
— переулок Университетский, 72−82, 123−135.
