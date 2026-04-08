Облачные сладости. Попробуйте роскошные и нежные десерты из взбитого белка

Потребуется: два белка, их взбивают со 100 г сахара, добавляя половину чайной ложки кукурузного крахмала, лимонную кислоту (2 г) и небольшую щепотку соли. Масса должна стать глянцевой и плотной. Её перекладывают в кондитерский мешок с насадкой и высаживают на застеленный пергаментом противень в виде «гнёзд» около 5 см. Выпекают час при 140 , пока стенки не станут сухими и ломкими. Если безе начинает темнеть, температуру немного убавляют.