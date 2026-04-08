Облачные сладости. Попробуйте роскошные и нежные десерты из взбитого белка

В основе многих культовых сладостей, от зефира до изысканной «Павловой», лежит один и тот же кулинарный приём — превращение яичного белка в воздушную пену. Эта простая технология позволяет добиться невесомой текстуры, которая сделала десерты знаменитыми на весь мир. Рецепты от экспертов для krsk.aif.ru доказывают: приготовить лакомства, не уступающие кондитерским шедеврам из кулинарии или ресторана, можно самостоятельно.
«Ангельский» торт.
Этот торт получил своё название благодаря невесомому белому бисквиту, в котором нет места желткам. Он действительно напоминает облако — мягкий, пористый и в меру сладкий. В сочетании с заварным кремом на основе йогурта, сметаны и сливочного масла десерт приобретает праздничный вид.
Потребуется: бисквит — шесть крупных белков, добавляют щепотку соли и взбивают на малой скорости. Когда появится пена, всыпают 50 г сахара и ¼ чайной ложки лимонной кислоты. Скорость постепенно увеличивают, взбивая до мягких пиков. Отдельно смешивают 70 г муки и 100 г сахарной пудры, просеивают и аккуратно вмешивают в белки. Тесто выкладывают в форму диаметром 18 см и выпекают при 180 полчаса. Остывший бисквит разрезают на два коржа.
Затем готовят крем. Шесть желтков растирают со 150 г сахара, добавляют 20 г муки и 300 г йогурта или сметаны. Смесь ставят на средний огонь и, непрерывно помешивая, доводят до загустения. После закипания крем проваривают ещё пару минут. Затем 100 г размягчённого сливочного масла взбивают с ванильным сахаром и вмешивают в заварную массу.
При сборке на первый корж наносят половину крема, накрывают вторым коржом и распределяют оставшийся крем сверху. Торт отправляют в холодильник минимум на несколько часов. Перед подачей его можно украсить натёртым шоколадом, белыми фигурками из съедобной мастики, кокосовой стружкой.
Балетное пирожное.
Пирожные «мини-Павлова» — это уменьшенная копия знаменитого десерта, который, по легенде, родился в честь русской балерины Анны Павловой. Хрупкая меренга с мягкой серединой будто повторяет очертания балетной пачки, а миниатюрный формат особенно удобен для праздничного стола.
Потребуется: два белка, их взбивают со 100 г сахара, добавляя половину чайной ложки кукурузного крахмала, лимонную кислоту (2 г) и небольшую щепотку соли. Масса должна стать глянцевой и плотной. Её перекладывают в кондитерский мешок с насадкой и высаживают на застеленный пергаментом противень в виде «гнёзд» около 5 см. Выпекают час при 140 , пока стенки не станут сухими и ломкими. Если безе начинает темнеть, температуру немного убавляют.
Начинку готовят непосредственно перед подачей, чтобы корж не размяк. Ягоды (300 г) нарезают дольками, смешивают с 30 г сахара и чайной ложкой лимонного сока, дают постоять 10 минут. Для крема взбивают по 120 г творожного сыра и жирных сливок, две столовые ложки сахарной пудры и ванильный сахар до пышного состояния. «Гнёзда» наполняют кремом, сверху выкладывают ягоды.
Русский зефир.
Мало кто знает, что лакомство, которое на Западе называют Russian Marshmallows, имеет отечественные корни. Якобы ещё в XV веке мастера начали экспериментировать с пастилой, добавляя в неё взбитые белки. Сегодня вполне реально повторить опыт на домашней кухне. А зефир, согласно рецепту, навсегда отобьёт желание покупать фабричные аналоги.
Главный секрет плотной, но тающей структуры — правильная варка сиропа с агар-агаром.
Потребуется: 20 г агар-агара, заливают 100 мл воды и томят на слабом огне до загустения в вязкую массу. Потом вливают 300 г ягодного пюре (яблоки, малина, чёрная смородина или слива) и нагревают до первого кипения. Добавляют 400 г сахара, перемешивают и опять — до кипения. Надо варить на интенсивном огне, пока температура не достигнет 105 .
Одновременно занимаются белковой частью: 125 г белков взбивают, постепенно добавляя 130 г сахара, до состояния устойчивой пены с мягкими пиками. Самый ответственный момент — аккуратное вливание горячего сиропа во взбитые белки. Струя должна быть тонкой, а миксер — работать без остановки, пока масса не начнёт обвивать венчики. После этого будущий зефир отсаживают на пергамент и оставляют на сутки для стабилизации. Готовые половинки посыпают сахарной пудрой. Благодаря ягодному пюре десерт приобретает благородный оттенок.