Ростовские парки обработали от клещей и грызунов

В парках Ростова завершили работы по дезинфекции.

Источник: Комсомольская правда

В 13 парках Ростова-на-Дону завершился комплекс работ по дезинфекции. Об этом рассказали в городской администрации.

Специалисты провели дезинсекцию, дератизацию и акарицидную обработку территорий. Особое внимание уделили зонам массового скопления людей: аллеям, детским и спортивным площадкам, а также местам отдыха рядом с аттракционами.

— Для борьбы с насекомыми, клещами и грызунами использовались современные сертифицированные препараты, безопасные для окружающей среды, — сообщили в городской администрации.

Такие меры призваны минимизировать риск распространения инфекций и обеспечить безопасность горожан во время прогулок.

