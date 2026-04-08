Ростовские парки обработали от клещей и грызунов

В 13 парках Ростова-на-Дону завершился комплекс работ по дезинфекции. Об этом рассказали в городской администрации.
Специалисты провели дезинсекцию, дератизацию и акарицидную обработку территорий. Особое внимание уделили зонам массового скопления людей: аллеям, детским и спортивным площадкам, а также местам отдыха рядом с аттракционами.
— Для борьбы с насекомыми, клещами и грызунами использовались современные сертифицированные препараты, безопасные для окружающей среды, — сообщили в городской администрации.
Такие меры призваны минимизировать риск распространения инфекций и обеспечить безопасность горожан во время прогулок.
