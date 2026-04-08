СМИ: Четыре человека убиты при ударе Израиля по машине скорой помощи на юге Ливана

Четыре человека погибли в результате атаки с воздуха, проведенной израильскими силами на юге Ливана. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает телеканал Al Hadath.
— В результате атаки четыре человека, находившиеся в автомобиле, погибли, — передает телеканал.
7 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. По словам американского лидера, Иран также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе.
В тот же день первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что власти страны готовы к любому сценарию дальнейшего противостояния с США и Израилем.
США и Израиль накануне нанесли удар по острову Харк, который является главным узлом нефтяного экспорта Ирана. Американский разведывательный дрон Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен около острова.