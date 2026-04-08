В Самаре стартует регистрация на «Тотальный диктант»

В Самаре 8 апреля открывается регистрация на ежегодный «Тотальный диктант». Мероприятие состоится 18 апреля на 13 площадках. Участники напишут текст, посвященный детству Александра Пушкина и его отношениям с родителями, сообщает администрация Самары.
«Участники напишут текст, подготовленный писателем, доктором филологических наук, ректором Литературного института имени А. М. Горького Алексеем Варламовым. На площадках в Самаре его продиктуют преподаватели университетов, учителя русского языка и литературы, библиотекари, актеры и режиссеры, композиторы, писатели и телеведущие», — рассказали в мэрии.
Проводиться мероприятие будет в Самарском университете, педагогическом университете, институте развития образования, областной библиотеке, библиотеке для молодежи, детской библиотеке, а также в библиотеках № 5, 8, 11, 12, 15, 21 и центральной библиотеке имени Крупской. Выбрать удобное место и диктующего можно на официальном сайте акции.