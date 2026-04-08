Нижегородцам рассказали о новых мошеннических схемах, связанных с похудением

Весной традиционно растет спрос на услуги, связанные с похудением. Этим пользуются мошенники, которые предлагают быстрое решение вопроса, рассказал в интервью RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
«В 2026 году злоумышленники вышли на новый уровень, применяя не только классические фишинговые схемы, но и технологии искусственного интеллекта для создания персонализированных ловушек. Одна из самых распространённых схем — фейковые ресурсы по продаже популярных препаратов для похудения. Мошенники создают поддельные сайты, которые визуально копируют аптечные сервисы или официальные страницы производителей», — пояснил аналитик.
Аферисты также предлагают услуги «персонального тренера» на платформах — стоит только оформить подписку. А для этого у пользователя запрашивают персональные данные. В результате они используются для атак на друзей подписчика или для создания поддельных отзывов на сайтах.
Мошенники также делают фишинговые рассылки от имени «партнеров» известных брендов спортивной одежды, фитнес-клубов и производителей БАДов.
«В таких сообщениях пользователям предлагают бесплатные консультации, персональные диеты или эксклюзивные скидки. Переход по ссылке ведёт на поддельный сайт, где жертва вводит данные банковской карты или учётной записи, которые тут же попадают к злоумышленникам», — рассказал специалист.
Аналитик советует приобретать препараты для похудения только в аптеках, а при скачивании приложений ориентироваться на официальные магазины приложений. И никогда не делиться своими персональными данными, если они запрашиваются ресурсом.