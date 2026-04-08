Прощание с погибшим педагогом из Пермского края пройдет 9 апреля

ПЕРМЬ, 8 апр — РИА Новости. Прощание с педагогом Олесей Багута из Пермского края, погибшей после нападения ученика, пройдёт 9 апреля во дворце спорта в Добрянке, сообщил глава округа Дмитрий Антонов.
«Прощание с педагогом Добрянской школы № 5 Олесей Петровной Багута состоится 9 апреля 2026 года: 10.00 (8.00 мск — ред.) — в Дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина (в Добрянке — ред.)», — написал Антонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
После этого пройдёт отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы и поминальный обед в ресторане «Старый город».
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что во вторник 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю на улице у входа в школу в пермской Добрянке. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).