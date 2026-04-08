В Николаевском районе закрыли последнюю ледовую дорогу

Зима окончательно сдает свои позиции на севере Хабаровского края. В Николаевском районе официально прекратили работу все ледовые переправы. Проезд по Амуру от Николаевска-на-Амуре до села Подгорное теперь под строжайшим запретом. Лед стал слишком тонким и хрупким, а риск провалиться под воду: смертельным. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, состояние зимника больше не отвечает требованиям безопасности. На сегодняшний день в огромном Хабаровском крае на учете ГИМС остаются всего две переправы в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. Но синоптики обещают тепло, а значит, и эти дороги скоро уйдут в историю до следующей зимы.
— Мы убедительно просим жителей не рисковать жизнью. Выходить, а тем более выезжать на лед сейчас — это самоубийство, — напоминают спасатели. — Вода ошибок не прощает.
Особое предупреждение касается и любителей «большой воды». До официального открытия навигации выход на реки даже на маленьких резиновых лодках категорически запрещен. Это опасно из-за движения льдин и непредсказуемого течения. Потерпите немного: лето не за горами, а пока лучше оставаться на берегу.
