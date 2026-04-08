13 краж на на 745 тысяч рублей: красноярца будут судить за серийное воровство

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске будут судить 23-летнего молодого человека за серию из 13 краж. Ему грози до двух лет лишения свободы.
Парень ранее уже привлекался к ответственности и весной прошлого года систематически грабил магазины. Первым эпизодом стала кража из детского магазина: он незаметно вынес четыре куклы общей стоимостью около 18 тысяч рублей.
В дальнейшем красноярец переключился на спортивные магазины, где использовал более изощренную схему. Под видом покупателя он проходил в примерочную с одеждой, снимал с нее магнитные клипсы, после чего надевал вещи под свою одежду и покидал торговый зал, не оплачивая товар.
Кроме того, оперативники установили его причастность к кражам элитного алкоголя — стоимость одной бутылки достигала 13 тысяч рублей.
Похищенные товары обвиняемый сбывал случайным прохожим, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Всего за три месяца он украл на 745 тысяч рублей, сообщают в МВД по краю.