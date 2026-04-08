Спецкомбинат КБО объяснил новую систему оплаты проезда на кладбище «Лесное»

Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания объяснил новую систему оплаты проезда на кладбище «Лесное». Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
В одном из телеграм-каналов появилась информация, связанная с якобы платным въездом и стоянкой на территории кладбища «Лесное» перед Радуницей.
Спецкомбинат КБО дал объяснения:
— Речь идет об изменении в организации оплаты. С конца марта плата за проезд взимается с владельца транспортного средства (водителя) непосредственно перед выездом с территории места погребения с использованием оборудования автоматизированной системы учета транспортных средств и взимания оплаты.
Специалисты уточнили: оплата производится через терминалы в соответствии с техническими возможностями указанного оборудования (наличными деньгами, банковскими картами бесконтактным способом, с применением NFC-технологий и так далее). То есть не нужно будет идти на контрольно-пропускной пункт для оплаты услуги только наличными. Кроме того, есть возможность оплаты через ЕРИП и в паркомате.
Транспортные средства инвалидов и лиц, которые их перевозят, по-прежнему имеют право на бесплатные проезд и парковку на территории места погребения. Для этого на лобовом стекле транспортного средства обязательно должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид».
— Распознавание системой такого опознавательного знака осуществляется только автоматически, — поясняют специалисты.
У водителя-инвалида или у перевозимого водителем инвалида при себе должны быть подтверждающие документы.
