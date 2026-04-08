В Красноярске задержали семейную пару наркоторговцев (видео)

В красноярском поселке Березовка полицейские задержали 49-летних супругов, совместно работавших наркокурьерами в одном из запрещенных интернет-магазинов.
Установлено, что муж и жена получили наркотические средства в Красноярске, а затем планировали сбывать их мелкими партиями на территории региона.
Дома у фигурантов изъяли два полимерных пакета с метадон общей массой свыше 200 граммов, весы и упаковочный материал.
В отношении супругов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в особо крупном размере» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также их проверяют их на причастность к совершению других преступлений.
