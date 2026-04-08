Что за уведомления на оплату взносов приходят дачникам, объяснили жителям Челябинской области

Жителей Челябинской области предупредили о массовых рассылках поддельных сообщений якобы от правлений садовых товариществ. Аферисты от имени председателей СНТ требуют срочно оплатить «взносы», спил деревьев или несуществующие долги.

Источник: Pchela.News

Как сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, мошенники отправляют дачникам сообщения в мессенджерах и по СМС.

— Мошенники рассылают от имени правления СНТ фальшивые уведомления (в мессенджерах или по СМС) с требованием срочно оплатить целевые взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей. Номер подделан под контакты председателя, — рассказали в «Мошеловке».

Эксперты отмечают, что апрель традиционно становится горячим месяцем для подобных схем. В это время начинается дачный сезон, люди готовятся к майским праздникам, оплачивают услуги и активно взаимодействуют с различными организациями. Одновременно идёт декларационная кампания, проходят проверки газового оборудования, многие бронируют билеты. Всё это создаёт удобную почву для злоумышленников.

Специалисты советуют не спешить с переводами денег и обязательно перепроверять любую информацию. Надёжнее всего связаться с председателем СНТ напрямую и уточнить, действительно ли требуется оплата.

Ранее дачников Челябинской области предупредили о новых штрафах с 1 марта.