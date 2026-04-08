Красноярку с редким заболеванием Уилки прооперировали хирурги 20-й больницы

Из-за осложнений женщина потеряла в весе.

49-летняя красноярка долгое время страдала от редкого синдрома Уилки. Женщина не могла полноценно есть и из-за этого сильно похудела. Известно о не более 500 случаях этого заболевания.

Помочь пациентке взялись врачи хирургического отделения № 3 Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 им И. С. Берзона. Хирурги провели манипуляции щадящим методом. Операция длилась три часа. После операции на третьи сутки женщина почувствовала облегчение и начала есть самостоятельно. Сейчас пациентка восстанавливается дома.