Минобороны: 73 беспилотника нейтрализованы за 11 часов

Целями для украинских дронов стали сразу несколько регионов. Беспилотники пытались атаковать объекты на территориях Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.
Кроме того, дроны были замечены и нейтрализованы над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ранее Life.ru писал, к чему приводят такие атаки. В Брянской области под удар дронов-камикадзе попало село Демьянки, где ранения получил сотрудник «Брянскэнерго», а также были повреждены два специализированных автомобиля.
