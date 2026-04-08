Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будут заработаны большие деньги»: Трамп поделился грандиозными планами на Ормузский пролив и предрек Ближнему Востоку «золотой век»

Трамп: США собираются помогать с увеличением трафика через Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США намерены содействовать проходу судов через Ормузский пролив, где сейчас «образовался затор». Своими планами американский лидер поделился в своей соцсети Truth Social.

«Соединённые Штаты Америки помогут справиться с затором судоходства в Ормузском проливе. Нас ждёт множество позитивных шагов! Будут заработаны большие деньги. Иран может начать процесс восстановления», — отметил американский лидер.

Кроме того, делится грандиозными планами Трамп, в месте с Ираном США будут наращивать поставки различных товаров и просто «держаться поблизости» для контроля, что «все идет как надо».

Все это, предположил американский лидер, будет «Золотым веком Ближнего Востока».

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран согласен гарантировать безопасность в Ормузском проливе. Как указал американский глава, решение в отношении пролива является частью договоренности о двустороннем прекращении огня с иранской стороной.

Позже глава МИД республики Аббас Аракчи отметил, что в течение двух недель Иран обеспечит безопасное судоходство в Ормузском проливе при координации с иранскими вооруженными силами. Если нападения на Исламскую Республику Иран прекратятся, вооруженные силы республики также прекратят свои оборонительные атаки.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше