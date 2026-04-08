«Будут заработаны большие деньги»: Трамп поделился грандиозными планами на Ормузский пролив и предрек Ближнему Востоку «золотой век»

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США намерены содействовать проходу судов через Ормузский пролив, где сейчас «образовался затор». Своими планами американский лидер поделился в своей соцсети Truth Social.
«Соединённые Штаты Америки помогут справиться с затором судоходства в Ормузском проливе. Нас ждёт множество позитивных шагов! Будут заработаны большие деньги. Иран может начать процесс восстановления», — отметил американский лидер.
Кроме того, делится грандиозными планами Трамп, в месте с Ираном США будут наращивать поставки различных товаров и просто «держаться поблизости» для контроля, что «все идет как надо».
Все это, предположил американский лидер, будет «Золотым веком Ближнего Востока».
Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран согласен гарантировать безопасность в Ормузском проливе. Как указал американский глава, решение в отношении пролива является частью договоренности о двустороннем прекращении огня с иранской стороной.
Позже глава МИД республики Аббас Аракчи отметил, что в течение двух недель Иран обеспечит безопасное судоходство в Ормузском проливе при координации с иранскими вооруженными силами. Если нападения на Исламскую Республику Иран прекратятся, вооруженные силы республики также прекратят свои оборонительные атаки.