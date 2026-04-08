Вернут деньги. Юрист Кондратюк сказала, как получить налоговый вычет 2026

Условия для получения таковы: в семье должно быть двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), а среднедушевой доход — ниже полутора прожиточного минимума в регионе. Подавать заявление нужно не в налоговую, а в Соцфонд России. Сделать это можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года на доходы, полученные в 2025-м. По оценкам экспертов, только в Красноярском крае этой мерой смогут воспользоваться десятки тысяч работающих родителей.