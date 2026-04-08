Вернут деньги. Юрист Кондратюк сказала, как получить налоговый вычет 2026

С 2026 года в России действуют обновлённые правила получения налоговых вычетов. Прогрессивная шкала НДФЛ, новые льготы для семей с детьми и упрощённый порядок оформления — разбираемся, как законно сэкономить на налогах. О самых важных изменениях и неочевидных способах вернуть часть средств рассказала krsk.aif.ru финансовый эксперт Марина Кондратюк.
«Налоговый кешбэк» для семей с детьми.
Если в двух словах, налоговый вычет — это возможность вернуть 13−22% от потраченных на важные цели средств. Но 2026 год внёс коррективы: из-за прогрессивной шкалы НДФЛ чем выше ваш официальный доход, тем ощутимее становится сумма возврата.
Однако главная новость года — это появление так называемого «налогового кешбэка» для семей с детьми. Механизм уже работает и предлагает совершенно новый формат поддержки.
«Речь идёт о ежегодной семейной налоговой выплате, — объясняет Марина Кондратюк. — В течение года родители платят налог по стандартной ставке 13%, а по его окончании могут подать заявление, и государство пересчитает налог по льготной ставке 6%. Разница в 7% вернётся на счёт реальными деньгами».
Условия для получения таковы: в семье должно быть двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), а среднедушевой доход — ниже полутора прожиточного минимума в регионе. Подавать заявление нужно не в налоговую, а в Соцфонд России. Сделать это можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года на доходы, полученные в 2025-м. По оценкам экспертов, только в Красноярском крае этой мерой смогут воспользоваться десятки тысяч работающих родителей.
О чём забывают многие.
Пока большинство работающих граждан сосредоточены на возврате подоходного налога за покупку квартиры или лечение, существует категория вычетов, о которых большинство даже не подозревает. Они работают автоматически и касаются имущественных налогов.
«Первое, что удивляет людей, — это вычет по налогу на имущество, — комментирует Марина Кондратюк. — Например, статья 403 Налогового кодекса гарантирует каждому владельцу квартиры налоговый вычет в размере 20 кв. м. То есть если ваша квартира 50 “квадратов”, налог вам начислят только на тридцать».
Для дома этот показатель составляет 50 кв. м, для комнаты — 10 кв. м. Эти нормы применяются автоматически. Но есть и приятный бонус для многодетных семей, о котором часто забывают. При наличии трёх и более несовершеннолетних детей к стандартным метрам добавляются ещё по пять «квадратов» на каждого ребёнка (для квартир) и по семь — для домов.
Аналогичная история с земельным налогом. Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды и многодетные имеют право на уменьшение базы на кадастровую стоимость шести соток. Если участок шесть соток — налог обнуляется. Если больше — платить нужно только за разницу.
«В 2026 году важно зайти в личный кабинет на сайте ФНС и проверить, учтены ли эти льготы, — советует эксперт. — Обычно данные подгружаются автоматически из Соцфонда, но технический сбой никто не отменял. Проверить — дело пяти минут, а экономия может составить несколько тысяч рублей в год».
Отдельного внимания заслуживают нововведения в «спортивных» вычетах. С 2026 года можно вернуть деньги не только за свои занятия или занятия детей, но и за фитнес для пожилых родителей. Главное — чтобы организация входила в специальный перечень Минспорта.
Также упростилось получение вычета за знак ГТО: теперь не требуется проходить диспансеризацию, достаточно обычного профосмотра. Правда, максимальная сумма, с которой можно получить возврат, здесь невелика — 18 тыс. руб. (вернётся около 2,3−2,7 тыс.).