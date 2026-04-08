В Приангарье почти 58 тысяч детей войны получили выплату ко Дню Победы

Из областного бюджета средства получают сразу несколько категорий граждан. В марте министерство социального развития, опеки и попечительства перечислило выплату детям войны в размере 6 848,06 рубля. Всего ее получили 57 873 человека. Сейчас сумма проиндексирована до 7 230,87 рубля, поэтому в апреле каждому будет направлена доплата в размере 382,81 рубля.
Ежегодная выплата в размере 10 тысяч рублей предусмотрена для обладателей нагрудного знака «Житель блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также для тружеников тыла. Эти выплаты начислены 1560 гражданам, и они поступят на их счета в апреле. Если эти граждане также относятся к категории «Дети войны», то с учетом уже осуществленных выплат ко Дню Победы размер доплаты для них составит 3 151,94 рубля.
«Социальная поддержка ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны остается приоритетом в работе Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Правительства региона. В областном бюджете на эти выплаты предусмотрено более 399 миллионов рублей», — рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.
Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодная выплата в размере 10 тысяч рублей будет перечислена Социальным Фондом России в беззаявительном порядке. Средства на это предусмотрены в федеральном бюджете.