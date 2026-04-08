Соглашение из 10 пунктов: что известно о двухнедельном перемирии Ирана и США

В начале недели президент США Дональд Трамп грозился уничтожить «целую цивилизацию» Ирана. Он заявлял, что «погибнет целая цивилизация, которая уже никогда не возродится», если Тегеран не подпишет сделку до 3:00 (мск) 8 апреля. Однако позже американский лидер заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой. Что известно о ситуации вокруг Ирана и США — в материале «Вечерней Москвы».
7 апреля Трамп обещал устроить в Иране «день электростанций» и «день мостов». Он подчеркнул, что Тегеран ожидает «настоящий ад», если правительство не откроет Ормузский пролив.
После этого председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что действия США на Ближнем Востоке «сожгут дотла» весь регион, они обернутся «настоящим адом» для каждой семьи.
В связи с этим в СМИ появились спекуляции на тему того, что США могут применить ядерное оружие. Однако в пресс-службе Белого дома опровергли данные сообщения: там заявили, что ничего из опубликованного не является правдой и назвали журналистов «совершенными клоунами».
Параллельно телеканал CNN заявил, что в ближайшее время от переговоров США и Ирана можно ожидать «хороших новостей». При этом первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что власти страны готовы к любому сценарию дальнейшего противостояния с США.
Примерно в 2:00 ночи (мск) Трамп вышел в соцсети с заявлением, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. Он заявил, что Иран выразил готовность обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.
— По итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром (…) Я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня, — написал Трамп.
США также получили от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое может лечь в основу переговорного процесса. Отмечается, что большинство прежних разногласий между сторонами уже урегулировано, а двухнедельный срок необходим для окончательного оформления соглашения.
Вместе с тем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что проход через Ормузский пролив станет свободным в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками. Однако он добавил, что проход через пролив будет осуществляться в координации с местными военными.
Позже Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран одержал победу над США, вынудив американского президента Дональда Трампа принять соглашение из 10 пунктов.
Согласно документу, США взяли на себя обязательства не предпринимать военных действий против Ирана, признать контроль Тегерана над Ормузским проливом, не препятствовать процессу обогащения урана и полностью снять санкционные ограничения.
О прекращении боевых действий также заявили проиранские шиитские формирования, входящие в состав «Исламского сопротивления Ирака».
— «Исламское сопротивление в Ираке» объявляет о прекращении его военных операций на территории Ирака и в регионе на две недели, — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Х.
Вместе с тем телеканал Al Jazeera сообщил, что переговоры США и Ирана стартуют в пакистанской столице Исламабаде в пятницу, 10 апреля.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху параллельно заявил, что Тель-Авив одобрил решение Трампа о введении двухнедельной паузы в ударах по Ирану.
— Израиль поддерживает решение (…) при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны в регионе, — цитирует канцелярию Нетаньяху The Times of Israel.
При этом спустя непродолжительное время издание сообщило, что израильская армия (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по Ирану после перемирия. В частности, атаки осуществляют военно-воздушные силы Израиля. Одновременно также зафиксировали ракетные пуски со стороны Ирана.