Трамп: Иран может начать процесс восстановления

Трамп заявил, что все страны Ближнего Востока устали от текущих разногласий с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп заявил, что Иран готов начать процесс восстановления и положить конец долгому противостоянию. По его словам, Тегерану надоело нынешнее положение дел, и точно так же устали от него все остальные страны региона. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Иран может начать процесс восстановления. Мы будем наращивать поставки всевозможных товаров и просто “держаться поблизости”, чтобы убедиться, что всё идёт как надо. У меня есть уверенность, что так и будет. Точно так же, как сейчас в США, это может стать Золотым веком Ближнего Востока», — говорится в публикации.

Трамп назвал текущий момент «большим днём для мира во всём мире». Он подчеркнул, что Соединённые Штаты помогут разблокировать судоходство в Ормузском проливе.

Ранее стало известно о некоторых деталях переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке возможных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

