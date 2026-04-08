Два педагога из Иркутска удостоены почетных грамот Президента РФ

«Горжусь нашими педагогами, которые получают признание на федеральном уровне. К экспертному мнению Ольги Аркадьевны внимательно прислушиваются в общественном совете при региональном министерстве образования. Под умелым руководством Валентины Степановны в детском саду № 100 “Берегиня” сформировалась команда единомышленников-профессионалов, способная создать современные и комфортные условия для воспитанников, в том числе и с особыми образовательными потребностями, а также найти индивидуальный подход к каждому ребенку. От всей души поздравляю коллег: благодаря таким людям, как они, наших детей ждет достойное будущее», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.