Два педагога из Иркутска удостоены почетных грамот Президента РФ

Высокого звания педагоги удостоены за вклад в развитие системы образования и многолетнюю преданность профессии, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Ольга Серышева преподает биологию 45 лет, 35 из которых — в лицее № 3. Ее ученики — победители олимпиад, научно-практических конференций, золотые медалисты. Педагог участвует в конкурсах профессионального мастерства, является наставником молодых коллег. Ее вклад в развитие педагогики отмечен на всероссийском конкурсе «Династия».
Валентина Сушицкая также работает в образовании 45 лет, из них четверть века руководит детским садом № 100 «Берегиня». Под ее управлением в учреждении внедряются инновационные подходы к воспитанию и уделяется большое внимание взаимодействию с родителями.
Обе награжденные носят звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
«Горжусь нашими педагогами, которые получают признание на федеральном уровне. К экспертному мнению Ольги Аркадьевны внимательно прислушиваются в общественном совете при региональном министерстве образования. Под умелым руководством Валентины Степановны в детском саду № 100 “Берегиня” сформировалась команда единомышленников-профессионалов, способная создать современные и комфортные условия для воспитанников, в том числе и с особыми образовательными потребностями, а также найти индивидуальный подход к каждому ребенку. От всей души поздравляю коллег: благодаря таким людям, как они, наших детей ждет достойное будущее», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.