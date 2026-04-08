Пермское землячество объявило онлайн-голосование на Строгановскую премию 2026

Пермское землячество получило рекордное количество заявок за последние годы на соискание Строгановской премии 2026 года. Инициативные группы выдвинули 91 претендента на победу в восьми номинациях.
На сайте Пермского землячества стартовало народное онлайн-голосование, которое завершится 21 апреля. Среди номинантов: известные спортсмены Анастасия Багиян и Матвей Мичков, Герой России Алексей Линев и председатель краевой Счетной палаты Александр Белых, зоозащитник Елена Смирнова и режиссер Антон Богданов, этнограф Александр Черных и эксперт в сфере образования Михаил Мухин, краевед Владимир Гладышев и хореограф Алексей Мирошниченко.
В этом году размер Строгановской премии составит 750 тыс. руб.