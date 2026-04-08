Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Ачинска осудят за жестокое обращение с собакой, которую он приютил

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, которого обвиняют в жестоком обращении с животным.

По данным полиции, осенью прошлого года молодой человек подобрал на улице бездомную собаку и привел ее к себе домой. В тот же день животное справило нужду в квартире, после чего хозяин решил «проучить» пса. Он вывел хвостатого в заброшенное здание рядом с домом и нанес множественные удары.

Происходящее заметили прохожие и сообщили в полицию. Прибывшие сотрудники ППС задержали мужчину, он признал вину.

Собаку доставили в ветеринарную клинику, где ей оказали помощь. Позже животное передали в приют, а затем ему нашли новых хозяев.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы, сообищли в краевом МВД.

16+