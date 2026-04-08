Жителя Ачинска осудят за жестокое обращение с собакой, которую он приютил

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, которого обвиняют в жестоком обращении с животным.
По данным полиции, осенью прошлого года молодой человек подобрал на улице бездомную собаку и привел ее к себе домой. В тот же день животное справило нужду в квартире, после чего хозяин решил «проучить» пса. Он вывел хвостатого в заброшенное здание рядом с домом и нанес множественные удары.
Происходящее заметили прохожие и сообщили в полицию. Прибывшие сотрудники ППС задержали мужчину, он признал вину.
Собаку доставили в ветеринарную клинику, где ей оказали помощь. Позже животное передали в приют, а затем ему нашли новых хозяев.
Сейчас уголовное дело направлено в суд. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы, сообищли в краевом МВД.
16+