8 апреля отжиги сухой травы проведут на трех территориях Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре продолжаются отжиги сухой растительности.

Источник: НИА Байкал

Сегодня, 8 апреля, они пройдут в Свердловском и Ленинском округах. Начало в 14:30.

Прошлогоднюю траву планируют ликвидировать на трех участках: напротив строений на улице Аргунова, 121 и 128 (8 га), от Старо-Кузьмихинской до Академической (2 га) и в районе Боковской протоки (15 га).

Отжиги организованы для профилактики стихийных палов. Их проводят в сухую и безветренную погоду. На каждой территории есть средства пожаротушения: огнетушители и техника, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы выполняет профессиональная группа, в составе которой специалисты первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город» и администрации Иркутска.

Напоминаем, самостоятельное выжигание сухой травы запрещено. За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.