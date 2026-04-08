Овечка Ариадна из челябинского зоопарка обновила причёску

С приходом весны в челябинском зоопарке началось не только пробуждение природы, но и настоящий бьюти-бум среди представительниц прекрасного пола. Например, на днях овечка Ариадна решила, что пора навести порядок в её густой шерсти и сделала новую причёску. Понаблюдать за процессом можно на видео.

Ариадна с удовольствием подставила бока под ножницы, и теперь её обновлённая шевелюра не только выглядит стильно, но и позволяет ей чувствовать себя стильно и комфортно в солнечные дни. «Девочки, мне только кончики подравнять!» — шутят сотрудники, вспоминая, как овечка жмурилась от удовольствия во время стрижки. Теперь Ариадна — настоящая красотка и готова к весенним прогулкам.

Тем временем марал Горыныч по-прежнему дуется из-за того, что в конце марта лишился своих роскошных рогов. Чтобы задобрить ворчуна, сотрудница, которую ласково называют мамой Галей, решила принести ему вкусных веточек.