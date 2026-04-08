Поход в театр с девушкой с сайта знакомств стоил хабаровчанину 870 тысяч

Молодой человек поверил обещаниям «сотрудника Минфина» после покупки билетов по ссылке.

В Хабаровске 19-летний житель Индустриального района стал жертвой редкого, но уже зафиксированного вида мошенничества, сообщает hab.aif.ru.

Молодой человек переписывался на сайте знакомств с девушкой, которая пригласила его в театр. Она прислала ссылку на покупку билетов, и парень, введя свои данные карты и код из СМС, лишился крупной суммы.

Позже на телефон потерпевшего стали поступать звонки с неизвестных номеров. Звонивший представился Дмитрием, сотрудником Министерства финансов, и сообщил, что якобы есть информация о переводах средств на Украину. Чтобы избежать уголовной ответственности, молодого человека убедили перевести деньги «страховым агентам».

Всего хабаровчанин сделал 18 переводов на указанные номера и потерял 870 тысяч рублей.

Такие случаи мошенничества в Хабаровске встречаются нечасто, но hab.aif.ru уже писала о нескольких аналогичных эпизодах.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщил Андрей Кокорин, начальник УМВД по Хабаровску.