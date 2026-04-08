Ростовскому производителю через суд запретили выпускать молочную продукцию

В Ростове-на-Дону по иску Роспотребнадзора прекращена деятельность одного из производителей молочных продуктов. Суд признал его работу незаконной из-за грубых нарушений безопасности.
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора, проверки показали, что продукция не соответствовала техническому регламенту «О безопасности молока и молочной продукции». Особенно серьезным фактом, зафиксированным в материалах дела, стало то, что товары поставлялись в школы, больницы и другие социальные учреждения Донского края.
Кроме того, по данным региональных ведомств, опасную «молочку» отвозили и в другие субъекты страны, среди которых — Оренбургская и Волгоградская области, Крым и Забайкальский край.
На основании представленных доказательств Ворошиловский районный суд Ростова вынес решение о полном запрете на производство. Все декларации о соответствии на товары были аннулированы.
