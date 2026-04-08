Сахар, холестерин и состав тела бесплатно: в Красноярске прошел «Фестиваль здоровья»

Центром фестиваля стала «Лаборатория здоровья»: здесь каждый желающий мог проверить работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, измерить внутриглазное давление, уровень сахара и холестерина. С помощью биоимпеданса гости узнавали состав тела — количество воды, мышечной и костной массы. По итогам обследования каждого консультировали терапевт и психолог.