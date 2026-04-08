Сахар, холестерин и состав тела бесплатно: в Красноярске прошел «Фестиваль здоровья»

КРАСНОЯРСК, 8 апреля, ФедералПресс. Более 100 жителей Красноярска бесплатно проверили свое здоровье на «Фестивале здоровья» в «Точке кипения». Мероприятие приурочено к Всемирному дню здоровья и организовано в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Всемирный день здоровья напоминает нам о ценности нашего здоровья. Подобные фестивали — прекрасная возможность задуматься о своем физическом и душевном состоянии», — отметила первый заместитель министра здравоохранения края Юлия Белоусова.

Центром фестиваля стала «Лаборатория здоровья»: здесь каждый желающий мог проверить работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, измерить внутриглазное давление, уровень сахара и холестерина. С помощью биоимпеданса гости узнавали состав тела — количество воды, мышечной и костной массы. По итогам обследования каждого консультировали терапевт и психолог.

Параллельно шли лекции по здоровому образу жизни, мастер-классы по первой помощи и ментальному благополучию. Специалисты краевого центра по борьбе со СПИД проводили экспресс-тесты на ВИЧ, партнеры из «Губернских аптек» организовали диагностику стоп. Тренировка от эксперта спортивного направления «СУЭК-Красноярск» добавила мероприятию энергии.

Фестиваль организовали Красноярский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с движением «Волонтеры-медики» при поддержке регионального минздрава.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае жители могут бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию.

Фото: ФедералПресс / Дмитрий Шевалдин.