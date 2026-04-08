В Хабаровске начат ремонт проблемного участка проспекта 60‑летия Октября

В Хабаровске на проспекте 60‑летия Октября сняли часть асфальта — рабочие приступили к реконструкции последнего проблемного участка этой дороги. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», восстанавливают полотно поэтапно в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году будет отремонтирован оставшийся промежуток от переулка Гаражного до улицы Большой.