В Хабаровске начат ремонт проблемного участка проспекта 60‑летия Октября

В Хабаровске на проспекте 60‑летия Октября сняли часть асфальта — рабочие приступили к реконструкции последнего проблемного участка этой дороги. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», восстанавливают полотно поэтапно в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году будет отремонтирован оставшийся промежуток от переулка Гаражного до улицы Большой.
Как и в предыдущие годы, на время выполнения работ, дорога полностью перекрываться не будет. Помимо создания новой качественной проезжей части, рабочим предстоит обустроить ливневые канализации, пешеходные дорожки.
На обновление этого участка проспекта предусмотрено 270 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены вплоть до конца октября.
Вместе с этим реконструируется также мост и развязка в первом микрорайоне Хабаровска. Стоимость данного ремонта — 406 миллионов рублей.
Напомним, еще в феврале, раньше запланированного, подрядчик приступил к реконструкции опор моста, далее планировалось приступить к ремонту самого дорожного полотна на участке от улицы Космической до проспекта 60-летия Октября. Помимо восстановления дорожной одежды запланировано также заменить барьерное ограждение, установить современный деформационный шов. Движение также будет перекрываться частями.