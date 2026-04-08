В Саратове разработали метод активации иммунитета при раке с помощью света

В Минобрнауки рассказали, что ученые предложили способ воздействия на макрофаги — иммунные клетки, которые в норме защищают организм, но при развитии злокачественных новообразований помогают опухоли расти, подавляя иммунный ответ. Для того чтобы клетки иммунной системы начали бороться с болезнью, в опухоль предложено вводить микрокапсулы с веществом, активирующим сигнальный путь — один из ключевых механизмов усиления противоопухолевого иммунного ответа. При этом активная молекула остается упакованной в капсулы и запускается лазерным воздействием. Ученые использовали ближний инфракрасный диапазон, который проходит через ткани, но слабо поглощается биологическими структурами. Под действием света оболочка капсул разрушается, и препарат высвобождается прямо в опухоли. В результате макрофаги переходят в противоопухолевое состояние и начинают бороться с раковыми клетками, привлекая и другие клетки иммунной системы — Т-клетки.