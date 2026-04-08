Трамп пообещал Ближнему Востоку «золотой век» после завершения конфликта с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп назвал день, когда стало известно о перемирии между США и Ираном, важным для всего мира — теперь исламская республика может начать процесс восстановления, а на Ближнем Востоке скоро наступит «золотой век».
— Большой день для мира. Иран хочет, чтобы это произошло, ему надоело. Как и в США, на Ближнем Востоке также может наступить золотой век! — написал политик в социальной сети Truth Social.
Глава государства также пообещал, что Вашингтон решит проблему со скоплением судов в Ормузском проливе. Флот Ирана в это время будет находиться «рядом», чтобы убедиться, что все пройдет хорошо.
В начале недели Трамп грозился уничтожить «целую цивилизацию» Ирана. Он заявлял, что «страна уже никогда не возродится», если Тегеран не подпишет сделку до 3:00 8 апреля. Однако позже президент США внезапно заявил о перемирии. Что известно о ситуации по Ирану — в материале «Вечерней Москвы».
Высший совет национальной безопасности Ирана, в свою очередь, заявил, что Тегеран одержал победу над США, вынудив американского лидера принять соглашение, состоящее из 10 пунктов.