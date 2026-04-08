Белорусские эпидемиологи назвали наиболее уязвимой группой по ВИЧ мужчин этого возраста

Белорусские эпидемиологи считают мужчин этого возраста самыми уязвимыми по ВИЧ.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские эпидемиологи считают мужчин этого возраста самыми уязвимыми по ВИЧ. Об этом сообщает отдел профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Подробности приводит издание «Мiнская праўда».

В Минской области на 1 апреля 2026 года было зарегистрировано 4279 человек с ВИЧ-положительным статусом. Так, 88,9% новых случаев было обнаружено у людей старше 30 лет.

Эпидемиологи признали наиболее уязвимой группой мужчин в возрасте от 30 до 49 лет. В период с января по март 2026 года в названной возрастной группе был зафиксирован 21 случай, или 46,7% от общего числа впервые выявленных. А за три месяца 2025 года их было 16, или 32,7%.

По-прежнему основным путем передачи ВИЧ остается половой — 93,3%. Вместе с тем доля парентерального пути (через кровь) составила 2,2%.

Тем временем белорусский врач сказала, почему догонять уходящий транспорт опасно для здоровья.

Кстати, диспансеризация выявила онкологию у 13 тысяч минчан за год: «Ничего не беспокоило, был абсолютно здоров».

А еще новый медицинский РНПЦ появился в Беларуси.