Белорусские эпидемиологи назвали наиболее уязвимой группой по ВИЧ мужчин этого возраста

Белорусские эпидемиологи считают мужчин этого возраста самыми уязвимыми по ВИЧ. Об этом сообщает отдел профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Подробности приводит издание «Мiнская праўда».
В Минской области на 1 апреля 2026 года было зарегистрировано 4279 человек с ВИЧ-положительным статусом. Так, 88,9% новых случаев было обнаружено у людей старше 30 лет.
Эпидемиологи признали наиболее уязвимой группой мужчин в возрасте от 30 до 49 лет. В период с января по март 2026 года в названной возрастной группе был зафиксирован 21 случай, или 46,7% от общего числа впервые выявленных. А за три месяца 2025 года их было 16, или 32,7%.
По-прежнему основным путем передачи ВИЧ остается половой — 93,3%. Вместе с тем доля парентерального пути (через кровь) составила 2,2%.
