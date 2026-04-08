В Хабаровске Пасхальный фестиваль порадует ярмаркой, музыкой и творчеством

В Хабаровске 12 апреля состоится «Пасхальный фестиваль», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие приурочено к Светлому Христову Воскресению и проходит при поддержке правительства Хабаровского края в рамках Года единства народов России. Фестиваль направлен на духовное просвещение, нравственное воспитание и знакомство с национальными традициями.
Праздник объединит всех желающих: гостей ждут мастер-классы по росписи яиц и созданию пасхальных сувениров, выступления творческих коллективов с народной и духовной музыкой, танцевальные и инструментальные номера. Пространство перед главным собором Хабаровска станет основной площадкой фестиваля, а ярмарка «Сделано в Хабаровском крае» предложит куличи ручной работы, мед, пряники, книги и фермерские продукты.
Особое внимание организаторы уделили благотворительным и социальным инициативам. Гости смогут участвовать в акции «Пасхальная радость», собирая подарки для одиноких пожилых людей, ветеранов СВО и пациентов больниц. Также на фестивале представят выставку «Пасха без границ», посвящённую празднованию Светлого Воскресения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Для гостей приготовят три тысячи куличей и более трёх тысяч освящённых яиц, чтобы поделиться радостью праздника со всеми.