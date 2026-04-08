В Хабаровске Пасхальный фестиваль порадует ярмаркой, музыкой и творчеством

Особое внимание организаторы уделили благотворительным и социальным инициативам. Гости смогут участвовать в акции «Пасхальная радость», собирая подарки для одиноких пожилых людей, ветеранов СВО и пациентов больниц. Также на фестивале представят выставку «Пасха без границ», посвящённую празднованию Светлого Воскресения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Для гостей приготовят три тысячи куличей и более трёх тысяч освящённых яиц, чтобы поделиться радостью праздника со всеми.