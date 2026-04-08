В Красноярском крае проводят экоуроки для старшеклассников

В Красноярском крае стартовала серия экоуроков для старшеклассников от специалистов министерства экологии и регионального центра мониторинга. Первое занятие прошло в гимназии «Универс» в Красноярске. Школьникам рассказали о законах экологии, работе инспекторов и показали, как работает мобильная лаборатория для взятия проб воздуха. Особое внимание уделили мерам по улучшению экологии в городе. [caption id= «attachment_363923» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: министерство экологии Красноярского края[/caption] Формировать экологическую ответственность нужно со школы, — отметила первый замминистра экологии Юлия Гуменюк. В министерстве экологии Красноярского края анонсировали проведение порядка 20 аналогичных занятий в ближайшие два месяца. Следующий экоурок запланирован в гимназии № 13.