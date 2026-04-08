На самарской набережной высадят Аллею семей

В 2026 году на набережной Волги от спуска под Струковским садом в направлении Речного вокзала появится Аллея семей. Жители смогут высадить там крупномерную ель — взрослое хвойное дерево, выращенное для ландшафтного озеленения. сообщает администрация Самары.
«Семьи смогут внести свою лепту в озеленение общественного пространства. На каждое дерево будет вручаться соответствующий сертификат. Их высадку по заявкам планируем начать в конце мая — начале июня», — рассказали в мэрии.
Сейчас на набережной проводят работы по благоустройству. Там ремонтируют пешеходную плитку, скамейки и другие малые архитектурные формы. С 13 апреля приступят к мытью скульптур.
Помимо этого, в этом году там подготовят порядка 145 тысяч квадратных метров газонов к цветочному оформлению. В мае из оранжерей привезут 20 пальм, а первыми зацветут тюльпаны, высаженные еще прошлой осенью.