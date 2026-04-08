В сибирской части Арктики обнаружили «горячие углеродные точки»

ТОМСК, 8 апреля. /ТАСС/. Почвоведы Томского государственного университета (ТГУ) исследовали заболоченные равнины в Арктической зоне РФ и выяснили, что остаточные малые озера в чашах спустившихся более крупных термокарстовых озер являются источником парниковых газов. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Как пояснили ученые, термокарстовые озера — это водоемы, начало образования которых вызвано проседанием почвы из-за таяния подземных льдов (вечной мерзлоты). Обычно это небольшие мелководные озера глубиной 1−2 м, неправильной формы, характерные для северных регионов. В последние десятилетия многие такие озера активно мелеют за счет разрушения оттаивающих берегов. Ранее китайские исследователи под руководством Або Лю из Шаньдунского педагогического университета только на территории Ямала насчитали 2 712 озер, обмелевших в 2000—2020 года.
Методика исследования.
«В оставшихся после обмеления водоемах разного срока осушения — от недавно осушенных котловин до осушенных более сотни лет назад, с хорошо развитой болотной растительностью — почвоведы ТГУ измеряли концентрации растворенных углекислого газа (CO2) и метана (CH4). Наряду с этим они оценивали потоки углекислого газа с поверхности воды, содержание растворенного органического и неорганического углерода и около 40 основных и микроэлементов. Остаточные водоемы сравнивали с “нетронутыми” зрелыми термокарстовыми озерами», — сообщили в министерстве.
Для оценки вклада водоемов в эмиссию парниковых газов, ученые выбрали три контрастных участка для исследования: Се-Яха (полуостров Ямал, сплошная зона вечной мерзлоты арктической тундры), Тазовский и Ханымей в ЯНАО. По словам заведующего лабораторией почвоведения НИИ ББ ТГУ Артема Лима, поток углекислого газа с поверхности обмелевших водоемов был довольно большим и не зависел напрямую от количества времени, которое прошло после обмеления, а также от степени покрытия водосбора мерзлотой. Однако концентрации растворенного углекислого газа и метана возрастали последовательно от ранних стадий сукцессии (сменой одних растительных сообществ другими — прим. ТАСС) к поздним и фоновым озерам.
Химический состав вод.
Такое расхождение объясняется тем, что условия для выделения газов из воды в обмелевших водоемах более динамичные, что и приводит к большим потокам. При этом химический состав вод также сильно меняется после обмеления. Так, по мере зарастания котловин снижалось количество дикарбоновых кислот, основных ионов и питательных веществ.
«Это отражает интенсивный биогеохимический цикл: после осушения плодородное дно быстро заселяют травы; они захватывают из донных отложений питательные вещества, которые попадают в воду обмелевших водоемов, где активизируются водоросли. Уже позже мхи вытесняют травы, изолируют донные отложения, а химический состав вод меняется в сторону состава исходных бедных северных озер. В условиях продолжающегося потепления и нарушения гидрологического режима Арктики вклад этих остаточных бассейнов в эмиссию CO2 и CH4 и трансформацию ландшафта будет расти», — добавили в министерстве.
В результате ученые предложили включать остаточные водоемы в системы мониторинга и модели углеродного цикла для адекватной оценки обратных связей между таянием вечной мерзлоты и климатом. Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ и продолжены в рамках госзадания Минобрнауки РФ. Результаты исследований представлены в статье, вышедшей в журнале «Science of The Total Environment» (Q1).