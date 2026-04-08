В сибирской части Арктики обнаружили «горячие углеродные точки»

Для оценки вклада водоемов в эмиссию парниковых газов, ученые выбрали три контрастных участка для исследования: Се-Яха (полуостров Ямал, сплошная зона вечной мерзлоты арктической тундры), Тазовский и Ханымей в ЯНАО. По словам заведующего лабораторией почвоведения НИИ ББ ТГУ Артема Лима, поток углекислого газа с поверхности обмелевших водоемов был довольно большим и не зависел напрямую от количества времени, которое прошло после обмеления, а также от степени покрытия водосбора мерзлотой. Однако концентрации растворенного углекислого газа и метана возрастали последовательно от ранних стадий сукцессии (сменой одних растительных сообществ другими — прим. ТАСС) к поздним и фоновым озерам.