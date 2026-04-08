В Волгограде на 12 апреля назначили две бесплатные электрички

В Волгограде в день проведения футбольного матча «Ротор»- «Сокол» назначили две дополнительные электрички. Как сообщили в СК «Ротор», проезд в них будет бесплатным. Электрички отвезут болельщиков после окончания матча, который состоится в 17−00 ч. 12 апреля, до Шпалопропитки и до Волжского.