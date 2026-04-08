В Волгограде на 12 апреля назначили две бесплатные электрички

В Волгограде в день проведения футбольного матча «Ротор»- «Сокол» назначили две дополнительные электрички. Как сообщили в СК «Ротор», проезд в них будет бесплатным. Электрички отвезут болельщиков после окончания матча, который состоится в 17−00 ч. 12 апреля, до Шпалопропитки и до Волжского.
Электричка № 6339 сообщением Краснооктябрьская — Шпалопропитка отправится со ст. Краснооктябрьская в 19.33, с Мамаева Кургана- в 19.40 ч, а прибудет на конечную в 20−46 ч.
Электричка № 6437/6438 сообщением Волгоград-1 — Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 19.50 ч, с Мамаева Курган — в 19.56 ч. Время прибытия в Волжский — в 20.34 ч..