Россиянам напомнили о крупных штрафах за незаконную рубку деревьев

За незаконную рубку деревьев россиянам может грозить штраф до трех миллионов рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил член ОП Евгений Машаров.
Общественник отметил, что это деяние может грозить и административной, и уголовной ответственностью. В последнем случае наказание применяется, если рубкой по предварительному сговору занималась группа лиц, а ущерб нанесен в особо крупном размере.
«Такие деяния наказываются штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет», — сказал Машаров.
Если же ущерб небольшой, меньше пяти тысяч рублей, нарушителю грозит административная ответственность и штраф от трех до четырех тысяч рублей.
