Пропавшую после третьих родов американку нашли через 42 года

Жительницу американского штата Индиана, пропавшую в 1974 году сразу после рождения третьего ребенка, нашли спустя 42 года. При этом, как сообщает Daily Mirror, женщина отказалась возвращаться к семье.
На момент исчезновения Луле Энн Гиллеспи-Миллер было 28 лет. Она покинула дом на фоне тяжелых обстоятельств: ее муж погиб в автокатастрофе, а дочь стала жертвой группового изнасилования.
Долгие годы женщина жила в Техасе под другим именем. В 2014 году ее местонахождение установил частный детектив, нанятый дочерью пропавшей — Тэмми Миллер, которая безуспешно пыталась найти мать более 40 лет.
В 2016 году Лула, к тому времени 69-летняя, согласилась на телефонный разговор с дочерью, однако он продлился всего около двух минут. Как отметила Тэмми, воссоединения, подобного тем, что показывают в голливудских фильмах, не произошло: Лула отказалась продолжать общение, и семья так и не смогла восстановить связь, сообщается в публикации.
