Пропавшую после третьих родов американку нашли через 42 года

Жительницу американского штата Индиана, пропавшую в 1974 году сразу после рождения третьего ребенка, нашли спустя 42 года. При этом, как сообщает Daily Mirror, женщина отказалась возвращаться к семье.

На момент исчезновения Луле Энн Гиллеспи-Миллер было 28 лет. Она покинула дом на фоне тяжелых обстоятельств: ее муж погиб в автокатастрофе, а дочь стала жертвой группового изнасилования.

Долгие годы женщина жила в Техасе под другим именем. В 2014 году ее местонахождение установил частный детектив, нанятый дочерью пропавшей — Тэмми Миллер, которая безуспешно пыталась найти мать более 40 лет.

В 2016 году Лула, к тому времени 69-летняя, согласилась на телефонный разговор с дочерью, однако он продлился всего около двух минут. Как отметила Тэмми, воссоединения, подобного тем, что показывают в голливудских фильмах, не произошло: Лула отказалась продолжать общение, и семья так и не смогла восстановить связь, сообщается в публикации.

До этого в США местный житель ушел из дома после разрыва с девушкой, после чего его спустя несколько дней нашли застрявшим в грязи по плечи. Спасательная операция длилась три часа. Пожарные рисковали увязнуть в неустойчивом грунте, но в итоге смогли вытащить мужчину и доставить его в больницу на вертолете.

