Священник рассказал, как выжила Пасха в СССР

«Мы ездили в Енисейск, в храм, который был открыт. К нам присоединялись сёстры мамы из этого города, и мы шли на службу. Я в силу возраста всю ночь в церкви не проводил, через некоторое время уходил спать домой к тёте. Милиция возле храма дежурила, людей было достаточно много, но давки не было. Чтобы кого-то не пускали, не помню, нас это обошло», — вспоминает мужчина, отмечая, что муж одной из старших родственниц на богослужения не ходил: был коммунистом, а им посещать такие мероприятия запрещалось.