Священник рассказал, как выжила Пасха в СССР

В ночь на 12 апреля тысячи христиан отправятся в церкви на богослужение, посвящённое главному православному празднику — Пасхе. Прихожане примут участие в Крестном ходе — традиционном обходе храма с молитвой, и Божественной литургии.
Сейчас сложно представить, но ещё несколько десятилетий назад попасть в храм на Пасху было задачей «со звёздочкой». Корреспондент krsk.aif.ru обратился к митрофорному протоиерею Сергию Шачину, чтобы узнать, как праздновали Светлое Христово Воскресенье в СССР, а также собрал воспоминания людей, чьи детство и юность прошли в стране Советов.
Чтобы не услышали.
«Сказать “Слава Богу” вслух нельзя было. Перекреститься — тем более, — делится Зоя Алябьева рассказами своей матери о её молодости, пришедшейся на двадцатые годы XX века. — Тогда всё религиозное считалось враждебным, чуждым. Даже те, с кем ты в детстве ходил в церковь, могли посмотреть на тебя косо. Пасха на уровне государства была отменена, храмы закрывались. Но дома, тайно, мама с её родителями праздновали этот день, как могли. Читали молитвы — очень тихо, чтобы случайно никто не услышал».
В 1930-е годы ситуация была похожей. Меняться она начала только с началом Великой Отечественной войны: людям как воздух нужна была духовная опора. Двери церквей открывались, вновь начали проводиться пасхальные богослужения.
1950-е годы стали своеобразным откатом. Прихожан не пускали в храмы, а у тех, кто всё-таки пытался туда попасть, могли возникнуть проблемы на работе. Зоя Алябьева, которая в то время была ребёнком, вспоминает, что церковь её родители не посещали. Но дома пекли куличи, красили яйца луковой шелухой, собирались близким кругом родственников.
«Для нас, малышей, это был добрый домашний праздник. Более того, даже ребятишки из неверующих семей и дети представителей других конфессий выносили на улицу крашеные яйца, мы стукались ими. Так дружно, по-своему, как могли, отмечали Пасху», — вспоминает женщина.
Под присмотром милиции.
Аналогичная картина была характерна и для шестидесятых годов XX века. Но не везде гонения принимали крайнюю форму: в некоторых местах люди могли беспрепятственно попасть в храм. Так, по рассказам Владимира Золотухина, который тогда был подростком, его мать заранее готовилась к празднику, пекла куличи и вместе с сыном приезжала в другой город, чтобы освятить их и поучаствовать во Всенощной.
«Мы ездили в Енисейск, в храм, который был открыт. К нам присоединялись сёстры мамы из этого города, и мы шли на службу. Я в силу возраста всю ночь в церкви не проводил, через некоторое время уходил спать домой к тёте. Милиция возле храма дежурила, людей было достаточно много, но давки не было. Чтобы кого-то не пускали, не помню, нас это обошло», — вспоминает мужчина, отмечая, что муж одной из старших родственниц на богослужения не ходил: был коммунистом, а им посещать такие мероприятия запрещалось.
В семидесятые, вспоминает протоиерей Сергий Шачин, официально Пасха всё ещё оставалась под запретом.
«Вокруг храма стояли комсомольские дружинники, милиция. Бабушек пропускали, а молодёжь и людей среднего возраста — нет. Некоторых ловили, сажали в “воронок”, отвозили за город и там оставляли — такое было наказание за то, что пришли на Пасху. Я тогда был алтарником, и меня пропускали. Когда на заре восьмидесятых начал служить священнодиаконом, помню, народ шёл, полный храм собирался на этот праздник, но в основном старушки», — делится священнослужитель.
Реабилитация.
Конец восьмидесятых годов ХХ века стал своеобразной оттепелью для христианства в советской стране.
Отношение властей к религии смягчилось. В 1988 году в честь тысячелетия Крещения Руси в городах проводились массовые мероприятия как в храмах, так и за их пределами. Комсомольцев уже не стыдили на партсобраниях за посещение церквей.
«В Норильске в конце 80-х Пасха Христова у нас проходила во Дворце спорта. Людей было много — весь промрайон. Приезжало телевидение. Мы служили заутреннюю службу и потом до самого утра ходили по спортзалу: освящали куличи и пасхи. Изголодавшийся по вере народ шёл напитаться духовной радостью», — вспоминает отец Сергий Шачин.
Начиная с перестройки и до двухтысячных годов люди посещали храмы на Пасху с большим воодушевлением, говорит протоиерей. Желающих было так много, что создавались очереди.
Сейчас, как отмечает священнослужитель, такого ажиотажа нет. Возможно, потому что храмов стало больше, да и ритм жизни ускорился, не всех отпускают работа и срочные дела. Но практически в каждой семье перед Светлым воскресеньем по-прежнему пекут куличи, красят яйца и возносят небу искренние молитвы.