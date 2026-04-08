В Краснодаре прогулки на теплоходе по реке Кубань начнутся 15 апреля

В Краснодаре стартует сезон прогулок на теплоходе по реке Кубань. Первый рейс отправится 15 апреля.
«Мы с командой готовимся к этому моменту с особым вниманием, чтобы каждая прогулка стала для вас настоящим праздником — будет очень весело, круто и интересно! Живая атмосфера, красивые виды и яркие эмоции гарантированы!» — сообщили в telegram-канале «Прогулки по реке Кубань».
Рейсы проводят на теплоходе «Кубань». Необходимое условие — количество пассажиров от 15 человек. Утром теплоход будет отправляться в 10:00 и 11:30, днем — в 13:30, 15:00 и 16:30. Вечером рейсы запланированы в 18:00 и 19:30. Ночная двухчасовая прогулка состоится с 21:00 до 23:00.
Стоимость билета для взрослого составит 1300 рублей, для детей и пенсионеров — 1000 рублей. Детям в возрасте до 5 лет вход на теплоход бесплатный.